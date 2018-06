Scontro fra tre auto, sei feriti. Distrutta fiancata di una Ferrari

TAVIANO – Spaventoso incidente nel pomeriggio con tre autovetture coinvolte e sei feriti, con codici fra gialli e verdi. Quattro di questi sono stati portati negli ospedali di Gallipoli e Lecce per accertamenti, ma nessuno versa in gravi condizioni. La dinamica è in fase d’accertamento da parte di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Casarano. Sono rimaste coinvolte una Ferrari 749, una Toyota Aygo e una Mercedes C 200 .

Entrando nel dettaglio, l’incidente è avvenuto poco prima delle 17 sulla strada statale 274 “Salentina Meridionale”. Fra necessità di soccorsi con ambulanze del 118 e rilievi sulla dinamica, l’Anas, che ha inviato proprio personale, ha dovuto chiudere la carreggiata al chilometro 7, sia in direzione nord, sia in quella sud, in area comunale di Taviano, con deviazioni segnalate in loco.

Sul posto, per coadiuvare nella regolazione del traffico, anche pattuglie della polizia stradale e della guardia di finanza. Stando a quanto rilevato dai militari, Ferrari e Toyota viaggiavano in direzione di Gallipoli, mentre la Mercedes procedeva nel senso di marcia opposto. Notevoli i danni riportati dai tre veicoli nell'impatto su una strada da sempre ritenuta ad alta pericolosità. Sono in corso tutti gli accertamenti di rito, compresi quelli sull'eventuale assunzione di alcool e stupefacenti da parte dei conducenti.

La Toyota Aygo era condotta da un 53enne di Bolzano con passeggero un 48enne dei Paesi Bassi, la Mercedes era guidata da un 37enne di Francavilla Fontana, con passeggeri 29enne e 79enne (sempre della città della provincia di Brindisi), mentre alla guida della Ferrari c'era un 61enne di Leverano con accanto un 59enne di Lecce.

