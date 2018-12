Scontro fra un compattatore e due furgoncini: un morto sulla statale

BRINDISI - Una ragazzo di 26 anni (Francesco D.R) residente in provincia di Bari ha perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 10,15 di oggi (giovedì 13 dicembre) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, nei pressi dello svincolo per Torre Pozzelle, direzione Brindisi.

La vittima si trovava a bordo di un furgoncino Ducato di una lavanderia industriale con sede a Bari. Nel sinistro sono coinvolti anche un altro Ducato della stessa ditta e un compattatore di Ecotecnica, società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Brindisi. Questo il bilancio: un ferito grave Vito B. anni 31, ricoverato in prognosi riservata, e un ferito lieve Luca P. di anni 34 (entrambi di Bari) ed un illeso Cosimo D.C, 46 anni di Brindisi.

I due furgoni, un Ford Transit e un Volkswagen Crafter, si trovavano - secondo una prima ricostruzione dei fatti- fermi sul margine destro della carreggiata in direzione di Brindisi. L'autocompattatore condotto da Cosimo D.C., per cause ancora da chiarire, ha urtato violentemente i due furgoni sbalzandoli in avanti, nella medesima circostanza rimanevano coinvolti gli occupanti dei veicoli travolti, uno dei quali Francesco D. R. decedeva sul posto.

La collisione è stata violenta. Il Ducato si è ribaltato su una fiancata, andando a finire nella cunetta che separa la carreggiata dalla complanare. Il compattatore ha sfondato il guard rail, invadendo un terrapieno che costeggia la strada. Il dipendente di Ecotecnica non ha riportato gravi ferite. Più serie, invece, le condizioni di un 31enne che si trovava a bordo di uno dei furgoncini.

Non c'è stato nulla da fare, purtroppo, per il dipendente della lavanderia. Il corpo è rimasto incastrato all'interno del furgone ribaltatosi sulla fiancata. Un'autogru dei vigili del fuoco si è recata sul posto per sollevare il Ducato e consentire il recupero della salma, che intorno alle ore 13,50 è stata trasportata presso l'obitorio del cimitero di Ostuni.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, gli agenti della polizia stradale e il personale del 118. Allo scopo di consentire i rilievi del sinistro nonché la rimozione dei mezzi e il recupero della salma, il tratto di strada è stato interdetto al traffico veicolare dalla mattinata odierna, deviandolo sulla complanare.

Oltre ai rilievi, la Polstrada di Brindisi è impegnata nella ricostruzione del sinistro sotto la direzione del Magistrato di turno. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Il guidatore del camion Ecotecnica è risulto negativo all'alcol test e al momento non risulta indagato.

Articolo aggiornato alle ore 17, 15

