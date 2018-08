Scontro frontale sulla statale: una donna perde la vita, una famiglia in ospedale

FASANO – Lo scontro frontale e poi la tragedia. Un’altra persona ha perso la vita sulla strada statale 172 che collega Fasano alla Selva, fra le località Madonnina e Vernesina. La vittima è una donna di 57 anni residente a Locorotondo. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16.20 di oggi (3 agosto). La 57enne viaggiava alla guida di una Fiat Idea, diretta verso Locorotondo. Poco dopo il semaforo della Varnesina, la conducente, con ogni probabilità a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con un’Audi A3 con a bordo una famiglia del Napoletano composta da padre, madre e figlio di quattro anni, che procedeva nel senso opposto (verso Fasano).

La 57enne è morta sul colpo. E’ da chiarire se il decesso sia stato causato dal malore (ipotesi al momento più accreditata) o dalla collisione. Per questo il magistrato di turno del tribunale di Brindisi ha posto la salma sotto sequestro e nelle prossime ore potrebbe disporre l’esame autoptico.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118 e i carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Daniele Boaglio. Tutta la famiglia che viaggiava a bordo dell’Audi è stata trasportata presso l’ospedale Perrimo di Brindisi: la madre in codice rosso, il padre e il bimbo in codice giallo. Nessuno dei tre, per fortuna, corre pericolo di vita. Quel tratto di strada è stato chiuso al traffico fino a quando non sono stati rimossi i mezzi incidentati.

La stessa strada, lo scorso 6 luglio, fece da scenario al tragico incidente in cui perse la vita un padre di famiglia originario di Roma che stava trascorrendo le vacanze nel Brindisino, insieme alla moglie e alla figlia. Sette persone rimasero coinvolte in quel drammatico sinistro.