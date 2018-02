Auto si ribalta in un canalone: feriti due anziani coniugi, grave la donna

BRINDISI – La macchina ha sfondato il guard rail ed è finita in un canalone. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per due anziani coinvolti in uno spaventoso incidente verificatosi intorno alle ore 14 di oggi (26 febbraio) sulla complanare di Brindisi, all’altezza del deposito della ditta Cannone, direzione Brindisi.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda Rossa. Forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia il conducente ha perso il controllo del mezzo poco dopo l’intersezione con la bretella che collega la circonvallazione alla strada provinciale per San Vito dei Normanni. Poi la macchina si è ribaltata nel canalone.

Sul posto si sono rapidamente recate un paio di ambulanze con personale del 118, supportate da una squadra di vigili del fuoco nell’estrazione dei pensionati dall’abitacolo. Una pattuglia della polizia stradale a rallentato il traffico. I due malcapitati sono stati trasportati verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi. La donna versa in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni del marito.

Da quanto appurato, la Panda, proveniente da contrada Montenegro, si stava immettendo sulla complanare. Il sinistro si è verificato subito dopo lo svincolo.

Articolo aggiornato alle ore 19,36

