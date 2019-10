Scontro sulla superstrada: furgone si ribalta, code e rallentamenti

CAROVIGNO - Traffico rallentato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, a causa di un incidente verificatosi intorno alle ore 19.30 di domenica (6 ottobre), nei pressi dello svincolo di Serranova, sulla carreggiata per Brindisi. Un furgone, da quanto appreso, si è ribaltato su una fiancata a seguito dello scontro con un'auto, fermandosi di traverso sulla corsia di marcia. Il conducente dell'auto ha invece proseguito per qualche metro, prima di fermarsi sul margine della statale.

Il furgone si trovava in una posizione critica, con pericoli consistenti per la sicurezza dei veicoli che sopraggiungevano. Una pattuglia della polizia stradale di Brindisi si è recata rapidamente sul posto per gestire la viabilità. Sul posto anche un'ambulanza con personale del 118, anche se le persone coinvolte non dovrebbero aver riportato conseguenze. Disagi consistenti, invece, per la viabilità. Nel giro di pochi minuti si è formata una lunga coda.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery