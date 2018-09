Incidente alle porte del paese: auto contro una abitazione

CELLINO SAN MARCO - Si conferma un grosso problema, quello della velocità elevata, in via San Pietro a Cellino San Marco, dove oggi pomeriggio attorno alle 15,30 sono entrate in collisione una Fiat Panda e Una Fiat Punto con un bilancio di due feriti. La Panda si è poi schiantata contro la porta d'ingresso di una abitazione.

Eppure i limiti da rispettare sono bene indicati dai cartelli stradali, in quella che è la strada più trafficata del piccolo centro vitivinicolo, visto che collega ai comuni della fascia sud del Brindisino la ex statale 16 tra Brindisi e San Pietro Vernotico.

Veniamo all'incidente. Sulle dinamiche stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Cellino, intervenuti sul posto poco dopo il sinistro con il comandante Gabriele Grassi, una equipe del 118 e volontari della Protezione civile. La Panda è rimasta semidistrutta dall'impatto, e il giovane conducente sembrava il più malconcio tra i due feriti, i quali tuttavia erano coscienti. La Panda è stata prelevata da un carro attrezzi dell'impresa Tarantini, che ha anche provveduto alla rimozione dei fluidi e dei rottami rimasti sull'asfalto.

Il veicolo è provvisoriamente in custodia giudiziale in attesa degli accertamenti sul conducente della Panda, i test di rito in caso di incidenti stradali sulle facoltà psicomotorie dei guidatori. Dopo di che si deciderà se riconsegnarla al proprietario o trattenerla ancora in deposito a disposizione del magistrato inquirente.

