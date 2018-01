Scontro tra due auto nel centro abitato: un uomo e una donna in ospedale

BRINDISI – Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all’incrocio tra via Pastrengo e via Solferino al quartiere Santa Chiara. A entrare in collisione una Lancia Y e una Peugeot.

Le cause del sinistro dovrebbero risiedere in una mancata precedenza, entrambi i feriti sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto per i rilievi tesi a ricostruire la dinamica dell’incidente si sono recati gli agenti della Polizia locale di Brindisi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery