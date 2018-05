Scontro tra due moto in città: un ferito, traffico rallentato

BRINDISI – Traffico rallentato intorno alle 17 di oggi, mercoledì 9 maggio, in via Ettore Ciciriello a Brindisi dove si è verificato un incidente tra due moto. Sul posto sono state inviate due ambulante e gli agenti della Polizia locale.

Ad avere la peggio uno dei due motociclisti che è finito sull’asfalto fortunatamente senza perdere conoscenza. Come già accennato il traffico in quel tratto di strada ha subito grossi rallentamenti. Via Ciciriello è la strada dove ha sede il Circolo tennis che conduce al quartiere Casale.

