Scooter contro staccionata sulla litoranea: prognosi riservata per un 17enne

BRINDISI – Hanno terminato la loro corsa con un violento urto contro lo steccato di parco Sbitri, dopo aver strisciato il guard rail. Poi sono finiti in un canneto. Due 17enni, un uomo e una donna, sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 19 di oggi (7 maggio) sulla litoranea a nord di Brindisi (strada provinciale 41), all’altezza di parco Sbitri.

I due, diretti verso la città, procedevano a bordo di uno scooter Yamaha 125 condotto dal ragazzo. A una ventina di metri dall’incrocio con via Maestri del Lavoro (strada in cui si trova lo stabilimento dell’azienda aerospaziale Leonardo), il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. Lo scooter, ormai fuori controllo, si è scontrato lateralmente con il guard rail, per poi collidere con la staccionata.

I malcapitati sono stati sbalzati dalla sella. I primi soccorsi sono stati prestati da una persona che ha assistito alla scena. Poi sono intervenute un paio di ambulanze con personale del 118.

Entrambi sono stati condotti verso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le condizioni più critiche sono quelle del conducente, sottoposto a Tac e ricoverato con prognosi riservata. Meno grave il quadro clinico della passeggera, che pare abbia riportato delle fratture.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brindisi diretti dal comandante Antonio Orefice. Gli stessi hanno accertato che il 17enne risultava privo di patente di guida e che lo scooter era intestato a un maggiorenne che a quanto pare non ha rapporti di parentela con il minore.

Il pm di turno della Procura dei minori di Lecce, Imerio Tramis, è stato messo al corrente dei fatti. In attesa dell'esito degli esami tossicologici, il veicolo è stato sottoposto a squestro amministrativo.

Articolo aggiornato alle ore 20,50

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery