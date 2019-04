Incidente in viale Aldo Moro: anziano ciclista in Rianimazione

BRINDISI – E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi un ciclista brindisino di 77 anni coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 12,30 di oggi (domenica 28 aprile) in viale Aldo Moro, all’altezza dell'incrocio con via Martiri delle Fosse Adreatine, nei pressi della scuola media Marzabotto.

La dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della polizia locale, recatisi sul posto per i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'anziano sia caduto rovinosamente sull'asfalto a seguito di uno scontro con uno scooter Liberty 125 condotto da un brindisinp di 17 anni, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi all’anziano.

Il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi da personale del 118. Le immagini riprese dalle telecamere di pubblica sicurezza collocate all'altezza del crocevia sono al vaglio degli agenti.