Scooterista finisce per terra e travolge pedone: entrambi feriti

BRINDISI – Dopo l’urto con una macchina è scivolato per terra con il suo scooter e ha travolto un pedone. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un incidente che si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi (martedì 16 febbraio), in via Nicola Brandi, al rione Casa, nei pressi di un istituto scolastico.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane alla guida del motociclo sarebbe entrato in collisione con un’auto mentre era impegnato in una manovra di sorpasso. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è finito sull’asfalto e si è trascinato per alcuni metri, fino a investire un passante.

Entrambi sono stati soccorsi nel giro di pochi minuti da un paio di ambulanze con personale del 118. I due feriti sono stati trasportati al Perrino in codice verde. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brindisi.