Brutto incidente sulla Lecce-Brindisi, ma senza gravi conseguenze

BRINDISI - Incidente questa sera, per fortuna senza conseguenze gravi per le persone, sulla superstrada 613 poco oltre lo svincolo per Cerano, in direzione di Brindisi. Le auto coinvolte sono una Peuget e una Fiat Bravo. Sul posto la Polstrada di Brindisi. Dopo l'intervento dei carri attrezzi per la rimozione dei due veicoli, uno dei quali si era ribaltato sulla carreggiata, il traffico in direzione nord è tornato alla normalità.