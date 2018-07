Sfonda guard rail e si ribalta in una scarpata: paura per un ragazzo

CAROVIGNO - Ha sfondato il guard rail e si è ribaltato nelle campagne. Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche un incidente che intorno alle ore 8,30 di sabato (7 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Carovigno a Torre Santa Sabina, a circa tre chilometri dal centro abitato di Carovigno.

Un giovane di Carovigno alla guida di una Fiat Idea, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo, innescando una traiettoria culminata con un cappottamento in una scarpara che lambisce la carreggiata. L'auto fortunatamente non è entrata in collisione con uno degli alberi d'ulivo che puntellano il terreno.

Il conducente, vigile e cosciente, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno richiesto l'alcool test.

