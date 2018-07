Si capovolge il rimorchio di un autotreno carico di grano

MESAGNE – Incidente poco prima dell’alba odierna sulla provinciale tra San Donaci e Mesagne, dove si è ribaltato il rimorchio di un autotreno carico di grano in conseguenza di una brusca manovra della motrice. Il conducente del mezzo pesante, originario di Campi Salentina, ha detto ai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi che aveva sterzato per evitare un animale che attraversava la carreggiata. Per le operazioni di recupero del rimorchio e di messa in sicurezza della sede stradale è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. L’incidente si è verificato attorno alle 5.

