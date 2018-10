Strada dei trulli, schianto fra auto: un ferito in gravi condizioni

FASANO - Incidente fra due auto che viaggiano in direzione opposta sulla statale 172, la cosiddetta strada dei trulli: un uomo di 52 anni, originario di Putignano, è ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale Perrino di Brindisi. E' stato soccorso dal personale del 118, chiamato da altri automobilisti di passaggio.

Il 52enne era alla guida di una Fiat Croma che viaggiava in direzione di Martina Franca. Dalla parte opposta proveniva una Wolkswagen Passat condotta da un 50enne di Locorotondo, rimasto ferito in maniera non grave. Lo schianto è avvenuto attorno alle 18 di oggi, sabato 6 ottobre 2018. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Fasano.