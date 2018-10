L'auto finisce fuori strada: due ragazzi in ospedale

MESAGNE - Auto fuori strada sulla vecchia provinciale tra Mesagne e Latiano: due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 14 ottobre 2018, sul prolungamento di via Tumo, in agro di Mesagne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia locale. Da chiarire la dinamica dell'incidente. L'auto, una Lancia Musa, è finita nella scarpata, bloccata da un albero di ulivo. Rallentamenti del traffico.

