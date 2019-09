Studente investito davanti alla scuola: momenti di apprensione al Casale

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione per un 15enne che alle prime luci di oggi (25 settembre) è stato investito da un’auto, all’esterno dell’itt Giorgi situato in via Amalfi, al rione Casale. L’incidente si è verificato intorno alle ore 7.45, mentre decine di studenti si recavano verso la scuola. Il malcapitato è stato centrato da una Smart condotta da una donna mentre dalla rotonda fra via Amalfi e via Benedetto Brin si recava verso il marciapiede di via Amalfi.

A seguito dell’impatto, il minorenne è stato sbalzato sull’asfalto. La conducente si è subito fermata per prestargli soccorso, insieme ad altre persone che hanno assistito alla scena. Lo studente, sempre vigile e cosciente, è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dai paramedici del 118, con escoriazioni in varie parti del corpo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brindisi.