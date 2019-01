Pensionato di 79 anni investe due studentesse sulle strisce

BRINDISI- Due studentesse di 18 anni sono state investiste da un’auto condotta da un pensionato di 79 anni, mentre attraversano via Nicola Brandi, sulle strisce, per raggiungere l’ingresso dell’istituto nautico Carnaro. Sono state soccorse e portate in ospedale.

L’incidente

Mancavano pochi minuti alle 8. Stando a quanto accertato dagli agenti della polizia locale di Brindisi, arrivati subito sul posto, l’anziano, alla guida di una Ford Fiesta vecchio modello, non avrebbe visto le due ragazze che proprio in quel momento erano sull’attraversamento pedonale posto in corrispondenza del cancello della scuola.

Nell’impatto, una delle ragazze sarebbe finita contro il parabrezza dell’auto per poi essere sbalzata sull’asfalto. L’altra è caduta a terra, a sua volta urtata dall’amica.

Il pensionato

Il pensionato ha sentito il botto e solo in quel momento, stando a quanto avrebbe dichiarato agli agenti, si sarebbe reso conto dell’accaduto. “Avevo il sole di fronte, sono stato accecato da un raggio”, avrebbe detto agli agenti. La sua posizione è al vaglio dei poliziotti municipali: rischia di essere denunciato per lesioni personali colpose.

Immediati i soccorsi. Sono arrivate le ambulanze del 118 e le due ragazze sono state subito portate al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposte a una serie di accertamenti, a cominciare dalla Tac. I medici non si sono ancora pronunciati sulle prognosi, essendo in attesa di completare gli esami.

Gli agenti, guidati dal comandante Antonio Orefice, hanno già raccolto fotografie del punto in cui è avvenuto l'investimento e messo a verbale le dichiarazioni dell'anziano automobilista.