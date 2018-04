Tamponamento a catena sulla 379: incolonnamento in direzione Nord

BRINDISI – Tamponamento a catena lungo la superstrada 379 in direzione Bari, all’altezza dello svincolo per Apani: coinvolte cinque auto, feriti non gravi e traffico rallentato.

L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11, sulla carreggiata Nord, ora di punta per le gite fuori porta del lunedì di Pasquetta. Incolonnamenti si registrano sulla carreggiata. Le auto coinvolte sono al lato della corsia, in attesa della conclusione degli accertamenti della polizia stradale.

Il traffico ha ripreso a scorrere, sia pure lentamente, attorno alle 12.

