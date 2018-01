Tamponamento sulla statale: auto distrutte, conducenti illesi

BRINDISI – Violento tamponamento sulla strada statale 379 tra una Lancia Delta e una Nissan Note intorno alle 20 di oggi, venerdì 26 gennaio. Miracolosamente illesi i due conducenti, due uomini del Leccese. È accaduto intorno alle 20 sulla corsia in direzione Brindisi poco dopo lo svincolo per Serranova.

In seguito al violento impatto la Nissan si è schiantata contro lo spartitraffico in cemento e la Lancia si è ribaltata. Sul posto oltre a alcune ambulanze del 118 si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che ha messo in sicurezza i veicoli e illuminato la zona con le fotoelettriche per permettere agli agenti della polizia stradale di eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico paralizzato fino a quando i mezzi non sono stati rimossi.