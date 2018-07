Tamponamento fra due auto sulla superstrada: traffico in tilt

BRINDISI - Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un tamponamento fra due auto che intorno alle ore 8,345 di martedì (3 luglio) si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Brindisi, fra gli svincoli per Restinco e l'ipermercato Ipercoop le Colonne.

Una Ford Focus blu, per cause da accertare, è entrata in collisione con una Opel Insigna bianca. La Focus ha riportato danni rilevanti sulla parte anteriore, il cui cofano si è accartocciato. Fortunatamente entrambi i conducenti sono usciti pressoché illesi dal violento impatto. Nel giro di pochi istanti si è creato un lungo incolonnamento.

Provvidenziale è stato l'intervento degli agenti della polizia locale di Brindisi coordinati dal comandante Antonio Orefice, che contestualmente hanno gestito la viabilitò e proceduto con i rilievi del caso. Intorno alle ore 9,30, i mezzi incidentati sono stati rimossi e la situazione è tornata nella norma.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery