Tir carico di rifiuti si ribalta nella zona industriale: ferito il conducente

BRINDISI – Un auto articolato della ditta Ecotecnica carico di rifiuti si è ribaltato nella zona industriale di Brindisi, nei pressi dello stabilimento della stessa azienda, appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per contro dell’amministrazione comunale, situata in via Galileo Ferraris.

L’incidente si è verificato, per cause da accertare, intorno alle ore 9,30. Il conducente, contottto in ospedale da personale del 118, fortunatamente non versa in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale.

Il Tir si è adagiato su un fianco, fra la carreggiata e il canale per lo scolo delle acque pluviali. Il mezzo trasporta un grosso cassone in cui confluiscono i rifiuti raccolti nel territorio cittadino dai compattatori, per poi essere conferiti in discarica. Due autogru sono impegnate nelle complesse operazioni di rimozione del camion.

