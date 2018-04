Auto si schianta contro un trattore sulla Brindisi-San Vito: un ferito

SAN VITO DEI NORMANNI - Brutto incidente questa sera sulla ex statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, in prossimità della rotatoria per Serranova e Autigno. Una Ford Fiesta vecchio modello ha tamponato un trattore per cause in corso di accertamento, e nell'urto il conducente dell'auto è rimasto ferito, pare in maniera non grave. La vettura è uscita semidistrutta dal violento impatto con il mezzo agricolo.

Il traffico sulla provinciale è stato deviato verso percorsi alternativi in attesa della rimozione dei due mezzi. Sul luogo una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che ha provveduto a inertizzare le fuoriuscite di carburante e olio dal motore della Ford Fiesta, e a mettere in sicurezza il relitto dell'auto e la sede stradale.

Delle dinamiche dell'incidente si sono occupati invece i carabinieri dell'equipaggio di una radiomobile giunta sul posto. va rilevato che in questo periodo la circolazio9ne anche in ore serali di mezzi agricoli sulle provinciali del Brindisino è aumentato, sia per le lavorazioni stagionali che per l'applicazione delle misure anti-Xylella. E' necessaria pertanto la massima prudenza da parte degli automobilisti.