Ubriaco e senza assicurazione, finisce contro muretto: denunciato

CAROVIGNO – Ubriaco al volante, è andato a finire contro un muretto a secco. E’ stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici un 51enne di origini inglesi che nella tarda serata di venerdì (2 novembre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nelle campagne di Carovigno.

Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. Trasportato presso l’ospedale civico di Ostuni, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici dai quali è emerso un tasso pari a a 2,65 grammi/litro. Nella medesima circostanza però, il 51enne si è rifiutato di sottoporsi anche agli accertamenti tossicologici.

Oltre alla denuncia, ha subito anche il sequestro ai fini della confisca del proprio autoveicolo poiché, oltre ad avere l’assicurazione obbligatoria Rc Auto scaduta da oltre 8 anni, la specifica normativa in tema di assunzione alla guida di sostanze alcoliche ne prevede la confisca nel caso in cui si superino determinate soglie di seguito riportate.