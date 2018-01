Violento impatto fra Apecar e moto sulla circonvallazione: un anziano in coma

FASANO – Versa in coma un 74enne di Fasano (C.C. le iniziali del suo nome) che intorno alle ore 10 di oggi (6 gennaio) è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto sulla circonvallazione di Pezze di Greco, frazione di Fasano.

L’anziano procedeva alla guida di un motocarro Ape che per cause da accertare si è scontrato con una moto Ducati 1200 condotta da un cittadino inglese residente da anni a Fasano. Stando a una prima dinamica dei fatti, l’impatto è avvenuto in curva, mentre il motocarro si immetteva sulla strada principale, provenendo da una stradina laterale.

Ad avere la peggio è stato il 74enne. L’uomo è stato soccorso nel giro di pochi minuti da personale del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Poi è stato trasportato presso l’Ospedale Perrino, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ferite di lieve entità, invece, per il motociclista, trasportato in ospedale con codice giallo.

Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dai carabinieri del Norm della compagnia di Fasano al comando del tenente Daniele Boaglio. Spetterà a loro il compito di appurare la dinamica dei fatti e l’eventuale sussistenza di responsabilità. Sia l’automobilista che il motociclista sono stati sottoposti ad alcool test.