Violento scontro nel centro abitato: auto contro prospetto, tre giovani in ospedale

BRINDISI – Incidente all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Fulvia intorno alle 14 di oggi, martedì 17 luglio: una Lancia Delta con a bordo un giovane e due ragazze è andata a sbattere contro il prospetto di un’abitazione.

L’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag, tutti e tre gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dal personale del 118. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Opel Astra station wagon il cui conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

La circolazione stradale in quel tratto di via Fulvia è rimasta bloccata fino a quando non sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso a cura dei carabinieri. Alla base dell’incidente c’è una mancata precedenza.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery