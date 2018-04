Violento scontro sulla complanare per il rione La Rosa: traffico in tilt

BRINDISI - Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 19 di oggi (9 aprile) sulla complanare che collega il rione Sant'Elia al quartiere La Rosa, all'altezza del tiro a segno. Una Mercedes bianca con una coppia di coniugi a bordo è entrata in collisione, per cause da accertare, con una Ford C-Max con il solo conducente a bordo, là dove la complanare si interseca con la strada per il rione Bozzano. A seguito del violento urto, la Mercedes ha terminato la sua corsa con uno schianto contro il guard rail. La C-Max si è fermata al centro della strada.

Alcuni automobilisti si sono fermati a prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo delle ambulanze con personale del 118 e dei vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte, a quanto pare, avrebbe riportato gravi ferite. Ingenti, invece, i danni riportati da entrambe le vetture. Sul posto, per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale di Brindisi. La circolazione è andata in tilt. Una lunga fila di auto si è fornata sulla complanare. Seguono aggiornamenti

