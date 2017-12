Violento scontro sulla strada La Rosa-Tuturano: tre persone ferite

BRINDISI – Tre persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro fra due auto che si è verificato intorno alle ore 17 di oggi (28 dicembre) sulla strada provinciale che collega il quartiere La Rosa a Tuturano, all’altezza di un bivio.

I mezzi coinvolti sono una Renault Megane e una Hyunday Santafe. L’impatto è stato violento. La Hyunday ha terminato la sua corsa contro la recinzione metallica di un terreno privato, sradicando un segnale stradale. La Renault si è fermata di traverso al centro della carreggiata.

La strada era buia. Il rischio che altri automobilisti potessero avvedersi solo all’ultimo del sinistro, senza riuscire a evitare la Renault, era elevatissimo. Per questo è stato provvidenziale l’intervento di una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Vigilnova. Il vigilante, infatti, si è fermato a pochi metri dal sinistro, rallentando il traffico. In questo modo hanno potuto operare in sicurezza i sanitari del 118, giunti subito sul posto a bordo di due ambulanze, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Nel giro di alcuni minuti sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Brindisi, ai quali spetta il compito di appurare le cause dell’incidente. I feriti, fortunatamente, sembra che non versino in gravi condizioni.

