Incidente sul lavoro in azienda di costruzioni: operaio si ferisce su impalcatura

FRANCAVILLA FONTANA – Incidente sul lavoro intorno a mezzogiorno di oggi a sulla strada provinciale che collega Oria a Manduria: i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire in un’azienda che si occupa di costruzioni, la Prefabbricati Pugliesi, per un operaio rimasto ferito mentre si trovava su un’impalcatura. La richiesta degli uomini del 115 è stata avanzata dai sanitari del 118.

Da quanto si apprende l’operaio è rimasto schiacciato tra un carro ponte e una cabina-quadro elettrico mentre stava effettuando una manovra d'emergenza, a quanto pare per sbloccare un macchinario inceppato. L'operaio stava lavorando a un'altezza di dieci metri. Si tratta di una manovra prevista dai protocolli di sicurezza, l'uomo era regolarmente imbracato e protetto. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per tagliare l'imbracatura.

Secondo le prime notizie trapelate le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il ferito è di Francavilla Fontana, ed è stato portato in ospedale a Brindisi per gli accertamenti diagnostici del caso. Sul posto si sono recati i carabinieri per la ricostuzione delle circostanze del ferimento e per le verifiche tese ad accertare se sono state adottate tutte le misure di sicurezza.