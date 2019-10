Carabiniere contromano sulla Lecce-Brindisi: un morto e due feriti

BRINDISI – Incidente alle prime ore del giorno di oggi (sabato 12 ottobre) sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi: un uomo originario di San Donaci ma residente a Brindisi, Desiderio Serio 59 anni, impiegato presso il Comune settore Attività produttive, ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale: si tratta di un amico della vittima e del conducente della seconda vettura coinvolta.

L’impatto è avvenuto alle 4,30 circa tra una Renault Clio e una Bmw all’altezza della zona industriale di Surbo sulla corsia in direzione Brindisi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica uno dei due veicoli, la Bmw, avrebbe imboccato la statale contromano, mentre la vittima viaggiava a bordo di una Clio, e rientrava con l'amico (un 40enne di San Pietro vernotico) dopo avere trascorso alcune ore in un locale.

Alla guida della Bmw c'era un carabiniere forestale di Brindisi di 34 anni, in servizio a Matera, risultato positivo all'alcol test in ospedale: aveva un tasso di 1,8 grammi per litro di sangue, quasi il quadruplo del limite stabilito dello 0,5 grammi litro. La Polstrada di Lecce sta esaminando le registrazioni delle telecamere dell'Anas per integrare la ricostruzione dei fatti. Sembra che il conducente della Bmw abbia percorso una decina di chilometri sulla carreggiata sbagliata.

Sul posto oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Il 59enne è deceduto sul colpo, nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 per strapparlo alla morte. Il traffico ha subito rallentamenti, il tratto di statale interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico fino alle 8.

Articolo aggiornato alle 11.05 del 12 ottobre 2019 (vittima dipendente Comune Brindisi)

Gallery