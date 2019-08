Incidente con l'auto del padre: positivo ad alcol test, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Un 40enne di Francavilla Fontana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e un 33enne della provincia di Siracusa per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il 40enne è rimasto coinvolto autonomamente, poco dopo la mezzanotte, in un sinistro stradale in viale Francia a Francavilla. Era a bordo di una Fiat 600 di proprietà del padre. In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, sottoposto a specifico accertamento, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,76 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al congiunto.

Il 33enne di Siracusa, invece, è stato fermato a Brindisi durante un posto di controllo: si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Nella circostanza è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente perché mai conseguita.