Scontro in via Sicilia: un'auto in testa coda, una persona in ospedale

BRINDISI - Dopo l'impatto, un'auto è andata in testa coda. Un brindisino di 67 anni è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 9,45 di oggi si è verificato in via Sicilia, all'altezza dell'incrocio con via Marche, al rione Commenda. Due le auto coinvolte: una Citroen C3 di colore blu condotta da una brindisina di 52 anni, con tre passeggeri a bordo, e una Opel Astra condotta dal 67enne, senza nessun passeggero.

Stando a una prima ricostruzione, la Opel procedeva verso il centro di Brindisi. La Citroen invece si era immessa in via Sicilia, provenendo da via Marche. La parte anteriore della C3 si è scontrata con la fiancata lato guidatore dell'Opel. A quel punto quest'ultimo veicolo è andato in testa coda, terminando la sua corsa con la parte anteriore rivolta dalla parte opposta rispetto alla direzione di marcia.

Gli airbag della Opel si sono aperti all'istante. L'uomo era dolorante al braccio. Alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo di personale del 118 a bordo di un'ambulanza. Vigile e cosciente, il malcapitato è stato trasportato verso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Nessuna ferita, invece, per le persone a bordo della C3.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brindisi.