Incidenti nella notte, denunciati i due giovani guidatori

Una 20enne alla guida sotto l’effetto di stupefacenti è rimasta coinvolta in un incidente, un 22enne, invece, anche lui rimasto coinvolto in un incidente, è risultato senza patente perché mai conseguita. Denunciati entrambi.

La prima, di Brindisi, ha perso il controllo della Ford Ka che stava conducendo mentre percorreva nel cuore della notte la strada provinciale 56 che collega Francavilla Fontana a Oria. L’auto si è ribaltata finendo nelle campagne circostanti. Sul posto oltre al personale del 118 si è recata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Condotta in ospedale, la giovane donna, è risultata positiva ai cannabinoidi. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi, invece, hanno denunciato un 22enne del luogo per guida senza patente perché mai conseguita. Il giovane nella notte è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in via Umbria, mentre era alla guida di un ciclomotore CC 50 Piaggio Liberty. Dalle verifiche è emerso che era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, nonché della copertura assicurativa del mezzo. Il 22enne, unitamente al conducente dell’autovettura Ford Fiesta sono stati trasportati all’ospedale Perrino per le cure del caso e gli opportuni esami tossicologici.