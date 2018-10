Incivile scarica rifiuti al rione Bozzano, ma arriva la polizia locale

BRINDISI – Da tempo, grazie a diverse segnalazioni da parte dei cittadini, lo tenevano d’occhio. Oggi (sabato 13 ottobre)gli agenti della polizia locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice sono riusciti a coglierlo sul fatto. Una multa da 300 euro è stata elevata a carico del conducente di un motocarro Ape che stava per scaricare in strada, fra viale Belgio e viale Germania, al rione Bozzano, un carico di rifiuti non pericolosi.

La polizia locale aveva già acquisito dei video che riprendevano il mezzo in questione, dotato di una vasca ingombrante, per le vie cittadine, carico di rifiuti. Stamani, al culmine di un’attività mirata, finalmente, è scattata la violazione amministrativa, per violazione di un’ordinanza del 2007: la stessa contestata ai tre incivili sorpresi ieri (12 ottobre) in contrada Jaddico, mentre rimpolpavano una delle discariche abusive della zona.

L’attività di contrasto al fenomeno del conferimento irregolare di rifiuti da tempo è fra le priorità delle polizia locale, che a breve potrà anche contare sul supporto di un sistema di video trappole. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, si è congratulato con il comando per l’attività odierna, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui si vede il motocarro tracimante di materiale.