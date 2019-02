Sosta selvaggia in via Cappuccini: occupati tutti gli scivoli per disabili

BRINDISI – Via Cappuccini si conferma off limits per i disabili. Le foto a corredo dell’articolo sono state scattate dai piani alti di un palazzo ad angolo con Corte Cappuccini.

Come si può vedere, tutti gli scivoli per diversamente abili sono occupati da auto in sosta selvaggia, anche in doppia fila. Si tratta di un fenomeno documentato già in altre circostanze, in quello stesso punto, da BrindisiReport. Ma l’inciviltà, purtroppo, continua a farla da padrona.

