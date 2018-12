Incontri di fisiobenessere e corso di pasticceria per i soci 50&più

BRINDISI – Due novità nel calendario del mese di dicembre per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi: sono previste lezioni di pasticceria e incontri di fisiobenessere.

A dare il via agli appuntamenti, sarà Giacomo Carito (nella foto al lato), ospite della sede in via Fulvia, per raccontare Brindisi al tempo della Bella epoque, martedì 4 dicembre alle 18. Giovedì 6, ore 18, spazio alle tradizioni della vigilia con poesie, racconti natalizi, pucce e pettole. Martedì 11 dicembre, il primo incontro di fisiobenessere con trattamenti gratuiti di terapia neuromuscolare a cura della terapista olistica Patrizia Vasto (inizio previsto alle 18). Giovedì 13 dicembre, tornerà il naturopata Sergio Peschiulli per svelare le “Verità nascoste nel carrello della spesa”, in modo tale da “mangiare bene per vivere meglio” (inizio alle 18).

Gran Galà di Natale per i soci, domenica 16 dicembre, con il pranzo tradizionale, lo scambio di auguri, musica e balli. Lunedì 17 dicembre, alle 10,30, prenderà il via il corso di pasticceria con le ricette tradizionali del Natale, a cura di Patrizia. Martedì 18 dicembre, a tutta salute con Ermanno Angelini, medico dell’unità di Cardiologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, per capire quando eseguire i controlli ecocardiografici nelle diverse patologie cardiache. Giovedì 20 dicembre appuntamento nella sede di via Fulvia per brindare in vista del Natale, a partire dalle 18. Giovedì 27 dicembre allega tombolata, con inizio alle 18.

Sono stati confermati gli appuntamenti settimanali con il torneo di burraco, ogni domenica alle 17; il corso di ballo il martedì e il venerdì alle 11. Restano, inoltre, le lezioni di inglese il 12 e il 19 con inizio alle 18 e quelle di francese il 3 e il 10 dicembre alle 16.

Per avere ulteriori informazioni sul programma e sulle attività dell’associazione che ha a Brindisi, in via Fulvia 193, è possibile telefonare ai numeri 347-7889556 oppure 0831-524187 o consultare il sito internet www.50epiu.it/brindisi o la pagina Facebook 50&più Brindisi.