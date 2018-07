Incontro con l'Arma al campo scuola della Protezione civile

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nella mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana,a San Pancrazio Salentino presso il Santuario di Sant’Antonio alla Macchia in Contrada “Caretta”, hanno incontrato 40 ragazzi impegnati nel Campo Scuola Pubblico Soccorso della Protezione Civile. All’incontro, il capitano Nicola Maggio, comandante della compagnia, ha affrontato con i giovani partecipanti al campo scuola alcune tematiche di stretta attualità, quali il rispetto delle regole, il bullismo e il cyberbullismo.

Aspetto importante dell’incontro ha riguardato le tematiche strettamente correlate alla Protezione Civile, nonché il contributo dato dall’Arma dei Carabinieri quale organo di Protezione Civile in caso di disastri e calamità naturali. Il capitano Maggio ha tenuto a precisare che l’Arma dei Carabinieri grazie ai “Reparti di Soccorso” di cui dispone, - inseriti nell’Organizzazione Mobile dell’Arma nello specifico nei Reggimenti e Battaglioni Mobil -, contribuisce in maniera fattiva alle attività di Protezione Civile in ambito nazionale. Infatti oltre all’attività istituzionale di vigilanza e sicurezza nelle aree colpite dai disastri con l’attuazione di servizi anti sciacallaggio, il “Reparto di Soccorso” è in grado di assicurare con le cucine da campo pasti caldi e tutta l’assistenza necessaria alle popolazioni