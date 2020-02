Progetto legalità: il capitano Boaglio e il luogotenente Pugliese fra i banchi

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano si sono recati presso alcuni istituti scolastici di quel centro incontrando circa 270 studenti. E’ ripartito il progetto “Cultura della legalità” che vede anche quest’anno una fattiva collaborazione tra l‘Arma, istituzione promotrice del progetto, e le scuole insistenti nel territorio. Il comandante della Compagnia di Fasano, capitano Daniele Boaglio, e il comandante della stazione di Fasano, luogotenente Pietro Pugliese, hanno incontrato gli studenti delle scuole primarie Giovanni XXIII e della scuola media G. Pascoli per un loro coinvolgimento per la “legalità” ponendosi come guida e come strumento per confrontarsi e crescere insieme.