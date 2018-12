I carabinieri incontrano gli studenti di Pezze e Montalbano

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano, nell’ambito del progetto per la “diffusione della cultura della legalità”, hanno incontrato gli studenti di prima e seconda media degli istituti “G. Galilei” di Pezze di Greco e “G. Fortunato” di Montalbano. L’incontro che ha visto la partecipazione di 95 ragazzi con il dirigente scolastico e gli insegnanti, ha suscitato vivo interesse tra i partecipanti per le diverse tematiche affrontate tra le qualii pericoli derivanti, in considerazione dell’imminenza delle festività natalizie, dall’utilizzo degli artifizi pirotecnici e delle materie esplodenti in genere, degli effetti dell’assunzione di alcol e stupefacenti. Nella circostanza gli studenti hanno rivolto domande e richieste al luogotenente Salvatore Rubino comandante della stazione dell'Arma di Pezze di Greco.