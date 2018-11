Incursione nella scuola media: furto di monetine dalle macchinette

CELLINO SAN MARCO – Incursione notturna nella scuola media di Cellino San Maro situata in via Castelfidardo. Ignoti malfattori, dopo aver forzato una porta anti panico, hanno rubato le monetine che si trovavano all’interno di un paio di distributori di bibite e merendine. I malfattori hanno agito indisturbati. Il furto è stato scoperto alle prime luci del giorno, quando un operatore scolastico ha aperto il plesso. Il preside dell’istituto comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” ha sporto denuncia presso i carabinieri della locale stazione, che si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Si indaga per risalire ai responsabili. L’edificio è sprovvisto di telecamere.