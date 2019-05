Volantini inneggianti al fascismo abbandonati accanto al municipio

BRINDISI – La Digos della questura di Brindisi ha aperto una indagine dopo il rinvenimento, in pieno centro, di alcuni volantini inneggianti al fascismo. “Non andiamo a votare e attiviamoci per liberare l’Italia dal nazismo repubblicano, fondato dai partigiani dalla sconfitta di Hitler, e ripristiniamo la democrazia del fascio di Mussolini”. Poi la scritta “Fai 100 copie e distribuiscili”, e la firma di un fantomatico “Movimento internazionale per il ripristino della democrazia”. Alcuni volantini sono stati rinvenuti stamani sotto i portici accanto al municipio di Brindisi. La Digos ne ha acquisito alcuni.