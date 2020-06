Botte in piazza nella notte, intervengono i carabinieri

CEGLIE MESSAPICA – Parapiglia nel cuore della scorsa notte nella centralissima piazza Plebiscito di Ceglie Messapica, che nel periodo estivo diventa anche l’hub di chi frequenta per turismo la cittadina collinare e per gli stessi abitanti, essendo una delle porte di accesso al caratteristico centro storico affollato di ristorantini e pub.

L’accaduto è in fase di puntuale ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione locale e della compagnia di San Vito dei Normanni, che sono intervenuti su chiamata, tra le 3 e le 3,30 del mattino, e che hanno già ascoltato alcune persone, sia tra quelle coinvolte in uno scontro fisico durato lunghi minuti, e quelle che vi hanno assistito.

Al momento, dicono i carabinieri, non vi sono ancora denunce dato che le indagini sono in corso, e si sta valutando .- tra le altre ipotesi - se si sia trattato di una vera e propria rissa o di una lite solo tra due persone. Pare che qualcuno dei coinvolti abbia riportato lesioni, comunque non gravi. Novità solo a conclusione degli accertamenti.