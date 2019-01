Inquinata da una marea nera vasta superficie del porto industriale

Articolo in aggiornamento

BRINDISI – Una vasta estensione di sostanza scura in queste ore ricopre lo specchio d’acqua tra le banchine di Costa Morena – Riva e testata di Costa Morena Diga, dove si trova il molo carbone, e la diga di Punta Riso, oltre che il canale che mette in comunicazione il porto esterno con il porto medio, dove si trova il Castello Alfonsino. La marea nera ha invaso anche la scogliera dal lato castello e Punta Riso.

Stamani una segnalazione è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di Porto da alcuni pescatori sportivi. Sul posto si sono recati anche una equipe del dipartimento di Brindisi dell’Arpa, una squadra di terra del personale della Capitaneria addetto alla vigilanza ambientale e una motovedetta, e personale tecnico dei Vigili del Fuoco, che stanno effettuando prelievi alla radice dello sporgente di Costa Morena Ovest e al molo carbone Enel, per indagare sulle cause dell’incidente.

Enel, dal canto proprio, fa sapere che non è ancora chiara l’origine della fonte inquinante, e che non è quindi al momento possibile indicare nelle attività della movimentazione del carbone la causa dell’accaduto. In ogni caso, anche tecnici della società, giunti dalla centrale termoelettrica di Cerano, stanno svolgendo sopralluoghi.

In queste ore non ci sono navi carboniere ormeggiate al molo Enel, e non è ancora chiaro se la sostanza che ricopre sta questa mattina la superficie degli specchi portuali nell’area sia dovuta a reflui di sentina, perdite di gasolio da qualche unità agli ormeggi sempre a Costa Morena Est, o se si tratti di polvere di carbone frammista ad acqua. Bisogna attendere i primi esiti degli accertamenti in corso.

Sulla testata di Costa Morena Est intanto sono in corso attività di movimentazione in banchina di materiale in granuli dalla bulk carrier Sider Miami. Anche questa situazione viene monitorata dalle squadre giunte sul posto per accertare la fonte dell'inquinamento del tratto di mare circostante. Infatti Arpa ha effettuato una seconda attività di prelievi, successivamente a quella avvenuta nella prima mattinata.

Gli esiti non saranno resi noti oggi, ma domani martedì 22 febbraio, affinchè chi si vedrà attribuire la responsabilità dello sversamento in mare possa presenziare ed eventualmente controdedurre. Al momento non si può escludere che si tratti di polvere di carbone o di minerale, mentre sembra escluso che possa trattarsi di perdite di acque di sentina o di carburante. Bisognerà anche decidere se e come procedere al disinquinamento dell'area interessata, soprattutto della scogliera e del vecchio banchinamento del Castello Alfonsino, opera protetta da vincoli.

