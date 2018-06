Indagini su scippo in auto a una 85enne: a Ostuni il primo arresto

OSTUNI – Manette a Ostuni ad un 19enne barese residente nella Città Bianca, Gabriele Salice Mele, per un grave episodio avvenuto l’8 aprile scorso a Bitetto, dove una donna di 85 anni fu scippata da un individuo a bordo di un’auto, dove si trovavano anche alcune ragazze. La vittima, nella rovinosa caduta provocata dal violento strattonamento , riportò un trauma craniofacciale con ematoma della regione frontale destra e della mano destra, cervicalgia post traumatica e contusioni multiple.

Gabriele Salice Mele è stato localizzato e raggiunto dai carabinieri della stazione di Bitetto e dai militari della stazione di Ostuni, muniti di ordinanza di custodia cautelare per rapina in concorso e lesioni personali, emessa dal giudice delle indagini preliminari di Bari, su richiesta del pm della procura del capoluogo regionale che ha diretto le attività investigative dell’Arma di Bitetto. Il giovane per ora è ristretto nel carcere di Brindisi.

Le indagini. I carabinieri di Bitetto, subito dopo l’episodio avvenuto attorno alle 20 dell’8 aprile scorso in piazza Diaz, quando l’anziana donna fu raggiunta alle spalle da un’autovettura da cui si sporse lo scippatore per strattonarla e strapparle la borsa, fecero tesoro delle indicazioni ottenute dai testimoni oculari, e incrociandole con altre risultanze investigative riuscirono ad individuare l’autovettura su cui viaggiava il rapinatore, una Fiat Punto

Le indagini stabilirono anche che il conducente dell’auto era Gabriele Salice Mele, identificato inoltre quale l’autore materiale del fatto. L’auto era stata acquistata dall’indagato qualche giorno prima del fatto, e assieme a lui nella Punto quella sera si trovavano altre tre persone tra cui anche ragazze. Ora infatti si sta lavorando anche all’identificazione dei complici del giovane arrestato.