"Indispensabile destinare una banchina del porto esterno alle crociere"

BRINDISI - Il crescente interesse da parte delle compagnie di navi da crociera per il porto di Brindisi impone una immediata individuazione di una banchina nel porto esterno onde poter ospitare e gestire i flussi dei crocieristi delle navi di grandi dimensioni che non potranno trovare ormeggio nel porto interno per l’angustità dello stesso.

Premesso che nessuna nuova banchina, seppur necessaria, potrà essere realizzata a breve in quanto non è possibile ipotizzare nell’immediato i dragaggi dei fondali, Ops ritiene sia indispensabile che si individui una banchina del porto esterno che venga dedicata alle crociere e la si attrezzi con adeguati arredi portuali e quant’altro necessario per accogliere al meglio questo importante traffico.

Le limitazioni dettate dal cono di atterraggio degli aerei in alcuni punti del porto sono meno stringenti e con la buona volontà di tutti gli enti, inclusi quelli aeronautici, si potrà riuscire a garantire almeno un ormeggio per le nuove navi di grandi dimensioni.

Gli Operatori portuali salentini ritengono che sia comunque necessario pianificare e mettere a budget gli interventi che possano garantire nuove banchine al porto ad iniziare da quello impellente già previsto di Sant’Apollinare e che si giunga presto anche ad una soluzione per poter divenire uno dei pochi porti in grado di rifornire le navi di nuova generazione alimentate a gas.

Inoltre, l’associazione ha incontrato il Comandante del porto di Brindisi Giovanni Canu con il quale ha condiviso le priorità da fornire all’Autorità Portuale, come richiesto dallo stesso ente legate agli interventi di manutenzione nel porto.