Aggressione all'uscita dalla scuola: identificato un giovane

BRINDISI – Cominciano a farsi più chiari i dettagli di un’aggressione ai danni di due fratelli di 14 e 15 anni, entrambi studenti, avvenuta giovedì 20 settembre, nei pressi della fermata dei bus in via Amalfi al quartiere Casale, a breve distanza dall’Itt “Giorgi”. I carabinieri della stazione di quartiere hanno già identificato uno dei giovani che avevano partecipato all’aggressione, che ha provocato lesioni non di poco conto ad entrambe le vittime, poi condotte al pronto soccorso del Perrino. I carabinieri stanno utilizzando le testimonianze che via via vanno acquisendo, ma anche le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza, per individuare altri responsabili dei fatti. Dopo l'aggressione, quando sul posto eranno arrivate le forze dell'ordine, tutti i partecipanti all'aggressione ervano spariti.