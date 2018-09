Infarto sulla nave da crociera, passeggero soccorso dalla Capitaneria

BRINDISI - Un uomo di 73 anni, passeggero della nave da crociera Costa Luminosa, è stato soccorso dal personale della Capitaneria di porto di Brindisi e trasferito in ospedale, al Perrino. E' successo attorno a mezzanotte, subito dopo che dalla nave del gruppo Costa crociere, è stato chiesto aiuto per un passeggero per un sospetto infarto, quando la Luminosa era a undici miglia dal porto di Brindisi. Era partita da Bari ed era diretta ad Argostoli, in Grecia.

Il comando di borso ha chiesto l'immediato sbarco ed è stata, di conseguenza, attivata la macchina dei soccorsi: la Costa è stata raggiunta dalla motovedetta Cp 263 ed è stato contestualmente chiesto l'arrivo di un'ambulanza del 118 in banchina, dove la Luminosa ha ormeggiato attorno alle 2,20. Il passeggero è stato portato al pronto soccorso del Perrino, mentre la nave ha ripreso la navigazione in direzione della Grecia.

Dalla Capitaneria di porto di Brindisi ricordano che è sempre operativo - 24 ore su 24 - il numero telefonico di emergenza 1530. C'è anche l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70, al fine di segnalare all’Autorità Marittima ogni evento occorso in mare.

Gallery