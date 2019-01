Trovato svenuto per strada con accanto flaconi di acido: muore in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Un uomo sulla 80ina è stato trovato riverso per terra e privo di sensi in via Palasciano a San Pietro Vernotico, accanto a lui c’erano due bottiglie di acido muriatico piene a metà circa: a soccorrerlo un cittadino e un agente della Polizia locale. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 gennaio.

Via Palasciano è una traversa della via Lecce e dista poche decine di metri dall’ospedale Melli, l’agente della Polizia locale lo ha portato immediatamente in ospedale, da lì è stato portato con ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. L’anziano, purtroppo, è deceduto poco dopo.

Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo, domiciliato a Trepuzzi, avebbe ingerito acido muriatico, sarebbe stato lui stesso a riferirlo ai sanitari in un brevissimo momento di lucidità. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Del fatto sono stati informati i carabinieri. Al momento non è stata ricostruita la circostanza del gesto e non è chiaro come l'anziano abbia raggiunto il luogo in cui è stato ritrovato.