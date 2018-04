Inglese, storia e pillole di intelligenza emotiva per i soci 50&Più

BRINDISI – Inglese, storia, pillole di intelligenza emotiva e incontri sulla comunicazione tra giovani e adulti nell’era dei social e sul morbo di Alzheimer sono in programma nel mese di aprile per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi (tutti gli appuntamenti iniziano alle 18 nella sede di via Fulvia 193).

A dare il via al programma giovedì 5 aprile, saranno le news del caaf per ottenere consigli sulle detrazioni fiscali per il 730. Martedì 10 aprile la pedagogista clinica Antonella Mastro ed Elvira D’Alò affronteranno il tema della comunicazione nell’era dei social, con particolare riferimento al rapporto tra i giovani e gli adulti, figli e genitori.

Giovedì 12 aprile, per il ciclo dedicato all’incontro con l’autore, l’associazione 50&Più ospiterà Angelo Piccigallo, autore di “Il buio della notte” e “Donne”. Lorenzo Caliolo curerà la presentazione. Martedì 17 aprile, Giacomo Carito illustrerà la Traiana calabra a Sud di Brindisi, nell’ambito degli incontri dedicati al percorso storico nella nostra città.

Giovedì 19 aprile, alla psicologa Anna Tassielli, saranno affidate le “Pillole di intelligenza emotiva”. Venerdì 20n aprile, lo psichiatra Antonio Frascaro parlerà del morbo di Alzheimer: lo stato delle cose. Quali aiuti? Sabato 21 aprile, per i soci 50&Più gita nel Salento: le prenotazioni dovranno pervenire in sede entro il 12 aprile. Martedì 24 aprile, per il cineforum, è prevista la proiezione del film “Remember” del regista Atom Egoyan. Giovedì 26 aprile, Rossella Toscano e Angela Renna, parleranno delle proprietà degli oli essenziali.

Per le lezioni di inglese, confermato anche ad aprile, il corso ogni lunedì, con inizio alle 18, a cura di Sergio Peschiulli. Confermate anche le lezioni di ballo e il torneo di burraco. Per avere ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione, presieduta da Piera Dell’Anna, è possibile telefonare ai numeri 0831-524187 oppure 347-7889556.