Dormitorio: gli ospiti lasciano la struttura, iniziata la bonifica

BRINDISI – E’ iniziato alle prime luci di oggi (mercoledì 13 febbraio) lo sgombero del dormitorio di via provinciale San Vito, seguito dall’avvio delle operazioni di bonifica. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale e il personale della Brindisi Multiservizi. Gli ospiti della struttura sono stati collaborativi. Ognuno di loro ha prelevato i propri effetti personali e ha contribuito a liberare il capannone da alcuni delle decine e decine di materassi che si trovavano al suo interno. L’edificio resterà off limits fino a quando non verranno superate tutte le gravi lacune di carattere igienico sanitario riscontrate dall’Asl nel corso di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana.

La riduzione degli ospiti

Lunedì scorso (11 febbraio) gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Antonio Orefice hanno ispezionato il dormitorio, riscontrando la presenza di oltre 200 persone, a fronte degli 80 migranti che, da regolamento, possono essere ospitati. Sia all’interno che nel cortile del fabbricato regnava una situazione di assoluto degrado. Un numero impressionante di materassi erano ammassati l’uno sull’altro. Gli ospiti avevano montato tende di fortuna per trascorrere la notte all’aperto. Per la cottura dei pasti venivano utilizzati dei fornellini a gas che mettevano in pericolo la sicurezza della struttura.

Una volta terminato l’intervento di bonifica, verrà fatta una prima scrematura degli ospiti, fino ad arrivare ad un numero di circa 160 unità. Ma tale cifra poi andrà ulteriormente dimezzata. Anche tre italiani utilizzavano il dormitorio.

Gli interventi da effettuare

I lavori da espletare sono consistenti. Dovranno essere sistemati tutti i servizi igienici: mancano le porte, non c’è acqua calda, non ci sono porte alle docce. Bisognerà anche stabilire chi si occuperà delle pulizie quotidiane di tutti i locali del dormitorio, aspetto che dovrebbe rientrare nell’attività di gestione dell’immobile affidata alla Multiservizi. La società, a sua volta, avrebbe chiesto due settimane di tempo per definire l’organizzazione del servizio.

E’ necessario sostituire la rubinetteria e gli stessi servizi igienici, realizzare vie di fuga in caso di pericolo, posizionare gli estintori, realizzare l’impianto di riscaldamento, eliminare muffe e umido dalle pareti e sistemare cavi elettrici e ciabatte. Dovrà, inoltre, essere bonificata l’area che si trova all’esterno del fabbricato, chiusa “in maniera fittizia con canne e teloni di plastica, utilizzata per la cottura dei cibi e per il consumo dei pasti, priva di qualsiasi minimo requisito sia strutturale che strumentale e di sicurezza”, stando a quanto si legge nel verbale della Asl. Copia del verbale, oltre che a Palazzo di città, è stata trasmessa in Prefettura.

